Glass Onion - Knives Out arriva al cinema per una sola settimana questo 23 Novembre e dal 23 Dicembre in esclusiva per gli abbonati Netflix. Ecco come il regista Rian Johnson e il cast ci hanno raccontato l'attesissimo sequel di Knives Out.

Condividi l'articolo Dopo l’incredibile successo di Knives Out – Cena con delitto Rian Johnson torna all’attacco con Glass Onion – Knives Out, un nuovo Murder Mistery Drama con un cast letteralmente stellare, che vede oltre al gran ritorno di Daniel Craig nella parte del Detective Benoit Blanche un nutrito ensemble di nuovi grandi protagonisti. Ma ecco come i protagonisti Edward Norton , Janelle Monàe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline e Kate Hudson, accompagnati naturalmente dal regista, sceneggiatore e produttore Rian Johnson, ci hanno raccontato questa nuova avventura nella conferenza stampa globale organizzata da Netflix.

Partiamo proprio da Rian Johnson, che ci introduce il sequel Glass Onion – Knives Out.

Rian Johnson: “Non volevamo continuare la storia del primo film ma procedere come faceva Agatha Christie, creando nuove storie, mescolando i generi, per cui ogni suo libro era qualcosa di completamente nuovo. Sono un suo grande fan.”

“Volevo che fosse qualcosa di completamente diverso, passando dalla palette di marroni del New England e la grande tradizione di Thriller ambientati nella campagna inglese ai blu e i gialli della Grecia. Se pensiamo ad Assassinio sul Nilo c’è una lunga tradizione di Murder Mistery Drama che si svolgono in questo genere di luoghi esotici.”

Kate Hudson: “Da quando ci siamo incontrati per una prima lettura a casa di Daniel Craig è stato come se ci conoscessimo da sempre.”

Edward Norton: “C’è molto più di Benoit Blanche in Daniel Craig rispetto a qualunque altro personaggio lui abbia interpretato.”

Rian Johnson: “Era il gruppo di persone giusto. Vedere un gruppo di attori che applaude il collega quando ha finito la sua scena è stato fondamentale per un film corale come questo, c’era lo stesso spirito di una compagnia teatrale durante le prove.”

Glass Onion – Knives Out. Edward Norton: “Miles non ha un’idea originale che sia sua”

Glass Onion – Knives Out è al cinema per una sola settimana dal 23 Novembre e poi dal 23 Dicembre in esclusiva su Netflix (Ph: Netflix 2022)

Il personaggio al centro di Glass Onion – Knives Out è il multimilionario interpretato da Edward Norton, Miles Bron. E la nostra domanda nella conferenza stampa globale riguarda proprio le sue fonti di ispirazione, dal dolcevita nero che ricorda inevitabilmente Steve Jobs a un flashback dove Norton cita chiaramente Tom Cruise in Magnolia di Paul Thomas Anderson.

Edward Norton: “Quel costume l’abbiamo praticamente inventato a sorpresa io e Jenny, la costumista. Quando sono entrato in scena con quella parrucca non lo sapeva neanche Rian. Quando mi ha visto non era assolutamente d’accordo!”

“Se mi sono ispirato a Magnolia. Direi di sì. Il mio personaggio non ha mai un’idea personale sua, è sempre tutto preso in prestito da qualcun altro. La lista di coloro che potrebbero essere usati come fonti di ispirazione è particolarmente lunga. Il mio personaggio rappresenta perfettamente quella strofa di You’re so vain di Carly Simon.”

“You’re so vain, I bet you think this song is about you” (“Sei così vanesio, scommetto pensi che questa canzone parli di te”).

Janelle Monaè: “Con questo film ho realizzato un sogno. Dopo aver letto la sceneggiatura sono rimasta stregata da questo personaggio con così tante sfaccettature e così tanti strati. Ho avuto la possibilità di crescere come attrice e con questi attori abbiamo creato una vera e propria famiglia.”

E le fa eco Leslie Odom: “Abbiamo passato intere giornate a ridere sul set.”

La grande armonia tra gli attori sul set è forse una delle chiavi del successo dell’operazione Glass Onion – Knives Out. Un film che per il regista, sceneggiatore e produttore Rian Johnson va inteso come un vero e proprio giro sulle montagne russe, nel senso dell’intrattenimento puro, forse senza pretese ma senza dubbio straordinariamente divertente.

“Da ragazzino, negli anni ’70 e ’80 guardavo questi film ispirati ai romanzi di Agatha Christie. Spero che anche i ragazzini di oggi possano guardare tra trent’anni questi film e sentirsi ispirati.”

Glass Onion – Knives Out: Trailer ufficiale Netflix