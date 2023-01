News

Cinema Batman, Tim Burton: “Non capivo Jack Nicholson” Parlando con Empire, Tim Burton ha raccontato del suo rapporto con Jack Nihcolson sul set di Batman Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Batman del 1989, diretto da Tim Burton, è uno dei film più apprezzati della storia del Cavaliere Oscuro. Gran merito del successo di quella pellicola va ricercato nella performance di Jack Nicholson nei panni del Joker. A distanza di oramai molti anni dall’arrivo al cinema del film, Burton è tornato a parlare con Empire del suo rapporto complicato ma proficuo col grande attore. Jack ha un modo di parlare molto astratto – ha detto il regista. Quando mi diceva delle cose, io dicevo: “Sì, ho capito”, e poi andavo da qualcuno e chiedevo: “Di che cazzo stava parlando?”. C’era questa strana comunicazione: non lineare, non connettiva… Ma per me era molto chiara. Mi sentivo come se avessimo una buona comunicazione in stile uomo delle caverne

Difficoltà di comunicazione a parte, Burton ha aggiunto che Nicholson lo ha aiutato a trovare il suo posto come regista.

[Nicholson] mi ha protetto e nutrito, mi ha fatto andare avanti, semplicemente non lasciandomi sopraffare dall’intera faccenda – ha aggiunto Burton. Mi sono sentito davvero supportato da lui in un modo molto profondo. Ero giovane e avevo a che fare con un grande studio, e lui mi ha semplicemente dato la fiducia necessaria per fare ciò di cui avevo bisogno. E lui essendo una voce di supporto ha avuto un sacco di risonanza con lo studio. Mi ha aiutato a superare l’intera faccenda. Mi ha dato forza.

Andando avanti con l’intervista Burton ha parlato oltre che di Batman anche della serie Netflix su Mercoledì.

Quando ho letto questo [sceneggiatura], mi ha parlato di come mi sentivo a scuola e di come ti senti nei confronti dei tuoi genitori, di come ti senti come persona. Ha dato alla famiglia Addams un diverso tipo di realtà. È stato un interessante combinazione.

Nel 1976, sono andato a un ballo di fine anno del liceo – ha spiegato Burton. È stato l’anno in cui Carrie è uscito. Mi sono sentito come un maschio Carrie a quel ballo di fine anno. Ho sentito quella sensazione di dover essere lì ma non farne parte. Non ti lasciano, quei sentimenti, per quanto tu voglia che se ne vadano

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaPensa