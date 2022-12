Condividi l'articolo

Nel cast di Mercoledì, nuovissima serie di Tim Burton ambientata nell’Universo Narrativo della Famiglia Addams troviamo anche una vecchia conoscenza del piccolo schermo, ovvero sia Gwendoline Christie nei panni di Larissa Weems, preside della Nevermore Academy, scuola nella quale la protagonista, interepretata da Jenna Ortega finisce a studiare. L’attrice ha recentemente parlato con WWD del suo primo incontro con Tim Burton, creatore della serie, rivelando l’imbarazzo provato da entrambi.

“Tim Burton vorrebbe parlarvi del suo ultimo progetto. È sulla famiglia Addams” mi ha detto il mio agente in un messaggio – racconta la Christie. E davvero, mi sono fermata e sono rimasta in silenzio. E poi, per qualche forza misteriosa, sono tornata a essere qualcosa che somigliava almeno in parte a un essere umano, e ho semplicemente messo via il telefono e sono andata avanti. Non ho nemmeno detto niente per un po’ perché dovevo solo elaborare.