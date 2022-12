Condividi l'articolo

Ormai lo sappiamo. Quando un film o una serie TV diventano mainstream, lo Youtuber Stefano Baglio arriva a regalarci i soliti geniali mashup con Aldo, Giovanni e Giacomo. E ovviamente Mercoledì, show Netflix del momento ambientato nell’Universo Narrativo de La Famiglia Addams, non fa di certo eccezione. L’autore ha infatti realizzato una breve riproposizione dell’ormaia celeberrima scena di ballo di Jenna Ortega ma con l’inserimento di qualche chicca tratta dalle opere del trio comico. A partire da Johnny Glamour, il DJ impersonato da Giovanni a gestire la musica, alla comparsa della versione anziana dei tre vista in Fuga da Reuma Park per arrivare alla canzone di sottofondo della danza scatentata che si trasforma in La Battaglia di Magenta, geniale filastrocca cantata da Aldo nello spettcolo teatrale Anplagghed.

Parlando con NME la stessa protagonista Jenna Ortega ha raccontato che la celebre sequenza del ballo è stata filmata con lei in condizioni fisiche precarie a causa del Covid.