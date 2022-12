News

Cinema Morto Angelo Badalamenti, addio al compositore di Lynch A 85 anni se n'è andato Angelo Badalamenti, leggendario compositore noto per la sua assidua collaborazione con David Lynch Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Lutto nel mondo del cinema e della musica. A 85 anni se n’è andato Angelo Badalamenti, leggendario compositore noto per la sua assidua collaborazione con David Lynch. A dare il triste annuncio è stato suo nipote su Instagram. View this post on Instagram A post shared by ₥ł₭ɆɎ 🦇 (@spicey_ghost) Il mio prozio Angelo Badalamenti ha attraversato la barriera verso un altro piano di esistenza. Tra i suoi lavori su Velluto Blu, Twin Peaks, Cabin Fever, Nightmare On Elm Street 3 e una pletora di altri, oltre alle sue relazioni e collaborazioni con David Bowie, Michael Jackson, Paul McCartney, Nina Simone, Julee Cruise, Isabella Rosselini, Dolores O’Riordan, Anthrax, Dokken, Eli Roth e soprattutto David Lynch, è sempre stato l’uomo più interessante del mondo per me. Una vera ispirazione musicale e artistica per me e per innumerevoli altri. Rimasto fedele alle sue radici e alla sua famiglia, senza mai lasciare North Jersey per Los Angeles. Per non parlare delle storie casuali ma strabilianti che non ha mai esaurito. Mancherà davvero a molti. Chi ha vissuto una buona vita ha una buona morte.

Il musicista nato a Brooklyn in precedenza ha lavorato come insegnante di musica a Dyker Heights, Brooklyn, prima che l’autore Lynch lo assumesse nel 1986 come vocal coach di Isabella Rossellini per Velluto Blu. Badalamenti ha composto la colonna sonora del film e ha scritto la canzone Mysteries of Love insieme a Lynch. Badalamenti è apparso anche nel film in una scena di piano bar. In seguito è apparso in Mulholland Drive in una scena memorabile nei panni di un gangster particolarmente esigente riguardo alla qualità del suo espresso.

Badalamenti ha vinto un Grammy per la colonna sonora di Twin Peaks, oltre a un Independent Spirit Award e un Saturn Award per Twin Peaks: Fuoco cammina con me. L’artista ha inoltre vinto l’Anthony Asquith Award dei BAFTA per la colonna sonora di Cortesie per gli ospiti e ha ottenuto nomination ai Golden Globe per Una storia Vera e per Mulholland Drive, tre nomination agli Emmy Award per Twin Peaks e due César Award.

Un artista immenso che lascia un vuoto incolmabile. Riposa in pace.

