Davvero una brutta sorpresa quella che Elon Musk e tutta l’elite dirigenziale di Twitter hanno trovato sotto l’albero di Natale. Un hacker, che si dice faccia parte del gruppo Ryushi, ha affermato di aver ottenuto i dati di 400 milioni di utenti del social del cinguettio e sta chiedendo al CEO dell’azienda di acquistarli in modo da evitare una multa da parte dell’UE per violazione del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati ndr). L’autore della minaccia ha anche fornito un campione di dati come prova e afferma che tra le informazioni rubate ci sono e-mail e numeri di telefono di celebrità, politici, tra gli altri.

Sto vendendo dati di oltre 400 milioni di utenti Twitter unici che sono stati bucati a causa di una vulnerabilità, questi dati sono completamente privati – ha scritto l’hacker nel suo post. Twitter o Elon Musk, se state leggendo questo post, siete già a rischio di sanzioni GDPR per la fuga di dati di oltre 54 milioni di utenti. Ora imamginate multe per fuga di dati di 400 milioni di utenti. La vostra migliore opzione per evitare di pagare 2,76 milioni di multe per violazione del CDPR come ha fatto Facebook (a causa della demolizione di 533 milioni di utenti) è acquistare esclusivamente questi dati. Rimuoverò questo thread e non venderò più queste informazioni.