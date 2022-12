Musica

News Cradle of Filth: la collaborazione con Ed Sheeran si fa sempre più vicina [FOTO] Di Andrea Campana -

L’anno scorso il frontman della storica band metal aveva detto: “Penso che sarebbe grandioso farlo per beneficenza perché porterebbe un po’ di credibilità”. Nell’agosto di quest’anno secondo i report il brano era in fase avanzata di produzione, ma la paternità di Sheeran aveva messo un freno al lavoro. “La finirà, me lo ha assicurato”, ha detto Dani Filth. Ed ora, eccoci qui. Che dire, siamo perlomeno curiosi di sentire questo improbabile featuring!

Fonte: NME

Continuate a seguirci su LaScimmiaSente