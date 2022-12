Fred Durst offre il suo aiuto a Elon Musk per Twitter: “Io e i Limp Bizkit siamo a disposizione”

Siamo nella fantascienza: all’improvviso, Fred Durst offre il suo aiuto indirizzandosi ad Elon Musk per salvare Twitter. In un tweet infatti lo storico cantante nu metal si rivolge al magnate chiamandolo “signore” e si rende disponibile assieme alla sua band, i Limp Bizkit, per qualunque aiuto Musk possa volere. In chiusura: “Buone feste”.

@elonmusk good morning, sir. Myself and @limpbizkit are available for any help you may want or need at Twitter. Happy Holidays

— Fred Durst (@freddurst) December 20, 2022