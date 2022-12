News

Cinema Il Signore degli Anelli: Trilogia torna in TV, ecco quando La Trilogia de Il Signore degli Anelli tornerà in Televisione in versione estesa. Ecco quando e su che canale Di Matteo Furina -

Mediaset ha deciso di fare un bel regalo di Natale ai suoi utenti ripronendo la versione estesa della Trilogia de Il Signore degli Anelli nei giorni di festa per eccellenza. Nelle sere del 24,25 e 26 dicembre infatti verranno trasmessi sul Canale 20 i tre leggendari film della saga di Peter Jackson compresi di tutte quelle scene tagliate dalla versione cinematografica e che non tutti hanno avuto modo di vedere. C'è qualcuno di voi che non ha mai sentito parlare de La Bocca di Sauron? O avete amici che alla fine de Il Ritorno del Re sono rimasti perplessi perchè non hanno scoperto la fine di Saruman? Ebbene, queste è la vostra occasione per scoprirlo. Compresi di pubblicità i film toccheranno le 4 ore di durata. Ma tanto è festa no?

I telespettatori di Mediaset potranno dunque rivedere alcune delle scene più iconiche de Il Signore degli Anelli, come quella della morte di Boromir personaggio interpretato da Sean Bean che ha definito quella particolare scena di morte la migliore della sua carriera.

Quella di Boromir è stata probabilmente la morte migliore che abbia mai fatto – aveva detto al Guardian. Era così eroico e tragico. Ho avuto la reputazione di morire sullo schermo, ma preferirei rimanere in vita ora, se non vi dispiace

Nella stessa occasione aveva anche parlato della sua famigerata scena della morte nei panni di Ned Stark.

Quando ho incontrato per la prima volta gli sceneggiatori di Game of Thrones , mi hanno detto: “Muori ma ci sei dentro per quasi l’intera stagione’” Ma era un grande personaggio ed è stata una bella morte, quindi non mi importava.

Rivedrete i film?

