Cinema Aldo Giovanni e Giacomo: “Due film sono da tirare via” Parlando con Radio Dee Jay Aldo Giovanni e Giacomo (ma senza Giacomo) hanno rivelato quali dei loro film non amano Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo In sala è appena arrivato Il Grande Giorno, nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo. Il trio per l’occasione ha rilasciato un’intervista a Radio Dee Jay per parlare della loro carriera e del loro futuro. In realtà alla stazione radiofonica si sono presentati solo i primi due a causa dei problemi di salute di Giacomo che ha infatti saltato anche la prima al cinema del film Giacomo è a casa influenzato, ha una voce spaventosa. Lui soffre di queste cose, due volte all’anno si concia così male che è da buttar via – spiega Giovanni

Andando avanti con l’intervista i due hanno anche parlato della loro carriera e dei film che hanno fatto per il cinema dei quali non sono decisamente entusiasti, non di tutti almeno.

Siamo amici da quarant’anni, abbiamo fatto 11 film compreso questo. Due sono da tirare via, quelli buoni quindi diventano 9 – prosegue Giovanni

Sono come nove figli: non puoi dire a uno che è meglio dell’altro – prosegue Aldo

Proprio il comico di origine siciliane del trio spiega poi che i due film che sono da “tirare via” nella loro carriera sono Anplagghed al cinema del 2006 perchè è uno spettacolo di teatro andato al cinema e Fuga da Reuma Park del 2017 perchè è una cosa televisiva andata al cinema. Quest’ultimo probabilmente il più disprezzato dai fan di Aldo Giovanni e Giacomo.

Il cast che affianca Aldo Giovanni e Giacomo in Il Grande Giorno è composto da Antonella Attili, Elena Lietti, Lucia Mascino, Margherita Mannino, Giovanni Anzaldo, Pietro Ragusa, Francesco Brandi. Alla regia il solito Massimo Venier. Di seguito la sinossi ufficiale:

In una grande villa sul lago di Como tutto è pronto per celebrare il matrimonio di Elio e Caterina. Sarà il giorno più bello della loro vita e anche di quella dei loro genitori, soprattutto dei rispettivi padri, Giacomo e Giovanni. I due si conoscono dai tempi della scuola e hanno condiviso tutto: l’azienda di famiglia – la Segrate Arredi – gli affetti, le vacanze… Il matrimonio dei figli rappresenta il suggello più emozionante alla loro fraterna, indissolubile amicizia. Per questo non hanno badato a spese: tre giorni di festeggiamenti, un Cardinale a celebrare le nozze, vini di pregio, chef stellati… E a dirigere il tutto, un costosissimo maître che si fa chiamare “il Riccardo Muti del catering”.



Peccato che insieme a Margherita, l’ex moglie di Giovanni nonché madre della sposa, arrivi al matrimonio anche Aldo, il suo nuovo compagno. Simpatico, espansivo e soprattutto casinista in sommo grado, il nuovo arrivato si abbatte sul matrimonio come un tornado, infilando una serie di gaffes e incidenti esilaranti ma soprattutto costosissimi. Giacomo e Giovanni provano ad arginarlo in tutti i modi, ma sotto i colpi di Aldo si aprono delle crepe da cui affiora un malessere nascosto, destinato a mettere in discussione l’amicizia tra Giovanni e Giacomo, i loro matrimoni e non solo. E che costringerà tutti a fare i conti con i propri dubbi e con il coraggio che ci vuole per concedersi la felicità.

Che ne pensate? Siete d’accordo con loro? Qual è il vostro film preferito di Aldo Giovanni e Giacomo?

