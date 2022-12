News

Musica Emma Marrone: “Non faccio sesso da un anno” Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, Emma Marrone ha rivelato di non fare sesso da un anno Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Emma Marrone ha recentemente risposto alle domande dei fan su Instagram. E tra queste, ovviamente, alcune hanno riguardato la sua vita privata e sentimentale. In un caso particolare, olleticata da un follower che le chiedeva da quanto tempo non facesse sesso, la cantante ha risposto: Dicembre scorso. Quasi un anno fa. Lo so… Male, anzi malissimo. Devo iniziare a darla come se non fosse mia!”

In un’altra domanda, decisamente più seria, ha voluto anche ricordare suo padre Rosario, scomparso lo scorso settembre. Alla domanda “il tuo sogno più grande” l’artista ha infatti risposto con un commovente “mio padre ancora vivo”.

Di certo Emma Marrone non è mai stata una persona che ha mandato a dire le cose. Vi ricorderete quando lo scorso anno, parlando con Il Corriere della Sera, aveva parlato degli atteggiamenti sessisti subito all’Eurovision del 2014, in confronto a quelli ben più pacati riservati a Damiano dei Maneskin.

Non sto a contare i pregiudizi subiti, ho imparato a fregarmene – aveva detto la cantante. A volte ero troppo avanti e non sono stata capita. All’Eurovision 2014 Invece che essere sostenuta perché avevo portato un pezzo rock come “La mia città”, un atteggiamento non da classica cantante pop italiana che punta sulla voce o sulla femminilità, venni massacrata: si parlò solo degli shorts d’oro che spuntavano sotto l’abito e delle mie movenze. Ora che Damiano dei Måneskin si presenta a torso nudo e con i tacchi a spillo va bene: è evidente che c’è sessismo.

Che ne pensate?

Seguiteci su LaScimmiaSente