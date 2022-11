News

Musica Metallica: annunciato il nuovo Album, ecco il primo brano A sorpresa i Metallica hanno annunciato un nuovo album e nuovo tour rilasciando il video del brano Lux Aeterna Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo A distanza di 7 anni, da quando nel 2016 arrivò Hardwired… to Self-Destruct, i Metallica (qui i 10 migliori brani) annunciano a sorpresa il loro nuovo album, 72 Seasons che sarà disponibile a partire dal 14 aprile 2023. E per farlo hanno anche rilasciato su YouTube il video del primo brano Lux Aeterna. La band ha poi sui social rivelato anche le date del loro prossimo tour mondiale che purtroppo non toccherà il nostro Paese.

72 Seasons . I primi 18 anni della nostra vita che formano il nostro vero o falso io – ha detto James Hetfield del titolo dell’album. Il concetto che ci è stato detto ‘chi siamo’ dai nostri genitori. Un possibile incasellamento su che tipo di personalità siamo. Penso che la parte più interessante di questo sia lo studio continuo di quelle convinzioni fondamentali e di come influenzano la nostra percezione del mondo oggi. Gran parte della nostra esperienza adulta è rievocazione o reazione a queste esperienze infantili. Prigionieri dell’infanzia o liberati da quei legami che portiamo.

Di seguito la tracklist completa del nuovo album.

01. 72 Seasons

02. Shadows Follow

03. Screaming Suicide

04. Sleepwalk My Life Away

05. You Must Burn!

06. Lux Æterna

07. Crown Of Barbed Wire

08. Chasing Light

09. If Darkness Had A Son

10. Too Far Gone?

11. Room Of Mirrors

12. Inamorata

Lo scorso agosto, al chitarrista dei Metallica Kirk Hammett è stato chiesto in un’intervista alla rivista Goldmine perché lui e i suoi compagni di band impieghino così tanto tempo tra una registrazione e l’altra. (In 40 anni hanno pubblicato 10 album.). Domanda alla quale ha risposto: “

Abbiamo un processo creativo che sfortunatamente richiede molto tempo. È solo il modo in cui lavoriamo, il modo in cui è, il modo in cui funziona come band e ho imparato ad accettarlo.

Che ne pensate di questo primo Brano?

