Ashly Burch, l’attrice che dà la voce ad Aloy nella versione originale dei giochi di Horizon, parla delle aspettative sulla serie in live action in arrivo

Ancora non sappiamo niente sulla serie in live action basata sulla saga di videogiochi Horizon che attualmente è in progettazione. Non sappiamo per esempio chi vestirà i panni della protagonista (Aloy, presumibilmente), né se sarà legata ai giochi, se ne riprenderà le vicende o se sarà una cosa a sé stante. E naturalmente nemmeno, per ora, quando uscirà.

Di certo ci sono molte aspettative al riguardo, specie dopo il successo di altre serie tratte da saghe videoludiche come quella di The Witcher. E a parlarne è una diretta interessata: ossia, Ashly Burch, la voce originale del personaggio di Aloy. A Kotaku l’attrice ha dichiarato: “Davvero, è molto interessante, perché è una cosa rara”.