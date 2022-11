Elisa canta con i Muse in una nuova versione di Ghosts (How Can I Move On) [ASCOLTA]

Condividi l'articolo

Bellissimo ed inaspettato il duetto della nostra Elisa con la band di Matt Bellamy

Qualche mese dopo l’uscita dell’ultimo album dei Muse, Will of the People, la band inglese ha scelto proprio Elisa Toffoli come collaboratrice per un nuovo duetto nella canzone Ghosts (How Can I Move On), la quinta della tracklist dell’album. La nuova versione è uscita oggi e la potete ascoltare qui sotto.

Sull’esperienza abbiamo alcune dichiarazioni entusiaste dei due artisti. Matt Bellamy ha detto: “Abbiamo sempre pensato che questa canzone sarebbe stata perfetta per una potente voce femminile. Siamo entusiasti che Elisa sia la prima di una serie di collaborazioni future che i nostri fan ascolteranno”.