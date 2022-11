Condividi l'articolo

Un’incredibile indiscrezione che arriva direttamente dall’Inghilterra. Una fonte anonima ha infatto parlato con The Sun rivelando che Johnny Depp è pronto a riprendere i panni di Capitan Jack Sparrow in un prossimo film della saga di Pirati dei Caraibi che ha come nome provvisorio A Day At The Sea.

Tutto è nelle fasi iniziali e non c’è ancora nessun regista associato al progetto, che si chiama A Day At The Sea – si legge sul tabloid britannico. Johnny dovrebbe fare delle riprese di prova all’inizio di febbraio prima che la produzione inizi a pieno regime. Un foglio di chiamata è stato distribuito tra quelli che ne sono al corrente. Bruce Hendricks, che ha lavorato ai primi tre film, è nominato produttore esecutivo del nuovo progetto.