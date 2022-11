Rubriche

Videogames

News Overdose: ecco le prime immagini del nuovo gioco di Hideo Kojima [FOTO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Ci siamo: iniziamo a saperne finalmente qualcosa di Overdose, il nuovo gioco di Hideo Kojima Si parte: da un leak abbiamo le prime due immagini (le trovate qui) del nuovo videogioco del maestro Hideo Kojima, atteso da anni da tutti gli appassionati della sua opera. Come già si supponeva, pare si tratti di un horror realizzato ispirandosi direttamente a Silent Hill, non a caso. Un sito polacco (qui, seguite il link) è riuscito infatti a procurarsi le anteprime di come vedremo nel videogioco Margaret Qualley, attrice che ha già lavorato con Kojima nel ruolo di Mama in Death Stranding. L’insider Tom Henderson aveva rivelato già a giugno di aver ricevuto un video gameplay del nuovo gioco, svelandone i particolari che ora, in queste immagini, sembrano trovare conferma.

UPDATE – A Polish publication has leaked several of Kojima’s game “Overdose” on its website.https://t.co/oeXACDLJpk — Insider Gaming (@InsiderGamingIG) November 3, 2022

Ovviamente non c’è assolutamente nulla di ufficiale e per il momento siamo ancora al livello di rumour. Dato però l’enorme interesse attorno all’opera di Kojima ci fidiamo delle nostre fonti (IGN) dato che sappiamo come ogni notizia legata all’autore giapponese vada presa e trattata con assoluta serietà.

Del gioco non sappiamo nulla se non che sarà probabilmente molto spaventoso e, come c’è da aspettarsi, allegorico e complesso. Non sappiamo nemmeno se si tratti effettivamente del progetto in sviluppo presso la Kojima Productions destinato ad un’esclusiva Xbox, o se addirittura di una nuova IP a sé stante. Se così fosse sarebbe la notizia (videoludica) del decennio. Restiamo sull’attenti.

Fonte: IGN

Continuate a seguirci su LaScimmiaGioca