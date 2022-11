Musica

News Liam Fender: il fratello maggiore di Sam Fender debutta con Love Will Conquer [VIDEO] Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Ecco il primo singolo di Liam Fender, fratello maggiore di Sam Fender (più grande di lui di nove anni). Che dite, il talento è di famiglia? Sam Fender si è ormai imposto come uno dei grandi rocker inglesi della nuova generazione. E dietro di lui spunta ora il fratello maggiore Liam, millennial di 37 anni, attivo in musica da parecchio ma mai ufficialmente lanciatosi sulla scena e anzi rimasto inattivo per diversi anni perché “disilluso” dall’industria discografica. Oggi ci riprova e il momento non potrebbe essere migliore vista la popolarità del fratellino. Il cognome Fender è sinonimo di garanzia e anche Liam, visto l’allineamento astrale, sostiene di volerci provare per l’ultima volta e come si deve: o la va o la spacca, ossia o si sfonda o si dice basta.

Il suo primo singolo, lo potete ascoltare qui sopra (con video ufficiale) si intitola Love Will Conquer. Il cantante non ha ancora svelato progetti su un primo album, ma di sicuro arriverà presto. Asserisce di ispirarsi a figure come David Bowie e Tom Waits, e di aver apprezzato molto l’ultimo, discusso disco degli Arctic Monkeys.

Vista la differenza d’età, sostiene Liam Fender, non c’è “pericolo” che con il fratello Sam si formino dei nuovi Oasis, e rimarca come anche se sia proprio il successo di Sam ad averlo ispirato a debuttare professionalmente, la sua intenzione non sia quella di “saltare sul carrozzone”. Come andrà? Seguiremo la sua carriera con grande interesse.

Fonte: NME

