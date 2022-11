Musica

News Bono: “Dopo una bevuta con Obama mi sono svegliato nel letto di Lincoln” Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Le mirabolanti avventure alcoliche di Bono Vox alla Casa Bianca Cosa succede a bere con il Presidente degli Stati Uniti? Lo racconta Bono degli U2, uno che è stato un po’ ovunque e ha fatto un po’ di tutto ed è amico di capi di stato e papi. Nella lista figura naturalmente anche Barack Obama, del quale il cantante racconta: “Lui è l’uomo più straordinario e la loro è la famiglia più straordinaria”. “Il 44esimo Presidente degli Stati Uniti, mescola i cocktail; non ne ha tanti, è molto misurato”. Bono spiega di avere un’allergia ai salicilati, che si trovano in molti alcolici o per esempio nel vino rosso. Cosa che gli causa di addormentarsi un po’ dovunque: come, per esempio, il letto di Abraham Lincoln, il leggendario presidente U.S.A. che emancipò gli schiavi e venne assassinato nel 1865.

La cosa sarebbe accaduta durante una visita alla Casa Bianca del cantante e la moglie Ali; non sappiamo quando ma se Obama era presidente sarà stato tra il 2009 e il 2016. La scena: a un certo punto Bono scompare e la moglie lo va a cercare in giro per la Casa Bianca, assieme al Presidente degli Stati Uniti. Stanno cercando un cantante rock ubriaco, e lo trovano nel letto di Lincoln. Bello.

Sembra una scena di un film. Bono racconta che una volta trovatolo, Obama si è semplicemente messo a ridere come un pazzo. “Mi ha soltanto svegliato e si è messo a ridere” racconta il cantante, aggiungendo: “Mi sono addormentato nei posti più improbabili, come il mixer dei Sonic Youth. E sì, è successo alla Casa Bianca e sono stati molto, molto buoni al riguardo”.

Fonte: NME

Continuate a seguirci su LaScimmiaSente