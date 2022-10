News

Cinema Henry Cavill è di nuovo ufficialmente Superman Su Instagram Henry Cavill ha annunciato ufficialmente il suo ritorno nei panni di Superman, ringraziando i fan per la pazienza Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo L’arrivo al cinema di Black Adam ha segnato il ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman a più di 5 anni da Justice League. Sebbene sia stato solamente un rapido cameo, non è nato per essere un momento puramente nostalgico, ma sta a significare che nel futuro del mondo DC ci sarà ancora spazio per l’Uomo d’Acciaio. Su Instagram infatti l’attore britannico ha voluto ringraziare i fan che così pazientemente lo hanno aspettato, ufficializzando il suo ritorno. Volevo aspettare fino alla fine del fine settimana prima di pubblicare questo video perché volevo dare a tutti voi la possibilità di guardare Black Adam – ha detto Cavill in un video. Ma ora che molti di voi l’hanno fatto, volevo renderlo ufficiale: sono tornato come Superman

Questo è soltanto un piccolissimo assaggio di ciò che verrà, amici miei – ha scritto l’attore. L’alba della speranza rinnovata. Grazie per la vostra pazienza, sarà ricompensata

Henry Cavill ha impersonato il suo Superman per la prima volta quasi 10 anni fa in Man of Steel del 2013. Da allora ha interpretato il figlio di Krypton solo una manciata di volte: in Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016, Justice League del 2017 e infine nel 2021 nella Snyder’s Cut della Justice League prima del breve cameo post-credits in Black Adam.

Per molti fan, Cavill sembrava preternaturalmente destinato al ruolo, tra la sua straordinaria bellezza e il suo fisico sovrumano. Ma tutte le sue uscite come Superman si sono rivelate controverse per un motivo o per l’altro. Alcuni fan hanno adorato l’approccio al personaggio fisicamente robusto, emotivamente angosciato e moralmente ambiguo del regista Zack Snyder, mentre altri lo hanno trovato antitetico a ciò che ha reso Superman uno dei personaggi di supereroi più duraturi di sempre. Staremo a vedere come verrà interpretato nel futuro.

Che ne pensate? Siete contenti del suo ritorno?