La versione demo di Yellow Submarine cantata da John Lennon è uscita come out-take per la nuova edizione speciale di Revolver

Yellow Submarine: ce l’abbiamo tutti bene in mente? Certo che sì: una delle canzoni più famose dei Beatles, scritta da Paul McCartney (ufficialmente Lennon/McCartney) con qualche contributo del cantautore scozzese Donovan Leitch (amico della band, insegnò poi a Lennon il giro di Dear Prudence) e cantata dal nostro immancabile Ringo Starr.

Un brano giocoso, scritto come filastrocca per bambini similmente ad altre composizioni del Macca, come All Together Now (1969). E, affidato alla voce del batterista e a divertenti arrangiamenti elaborati con l’aiuto dell’infallibile produttore George Martin, diventato subito un successo estremamente popolare, tanto da ispirare un film d’animazione con protagonisti i quattro componenti della band.