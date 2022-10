News

Serie TV Sons of Anarchy, Charlie Hunnam apre al ritorno come Jax Parlando con Access, Charlie Hunnam ha aperto alla possibilità di tornare come Jax Teller, personaggio interpretato in Sons of Anarchy Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Sono passati ormai 8 anni da quando, il 9 dicembre 2014, andò in onda l’ultimo episodio di Sons of Anarchy, apprezzatissima serie TV che vede Charlie Hunnam nei panni del vulcanico Jax Teller, leader del gruppo di motociclisti che dà il nome allo show. Sebbene sia passato molto tempo e sebbene il finale abbia chiuso a qualsiasi possibilità di proseguire nel futuro del franchise (qui la nostra spiegazione del’ultimo episodio), l’attore britannico non sembra intenzionato a voler lasciar andare via il ruolo che lo ha reso celeberrimo. Parlando infatti in una recente intervista con Access, Hunnam ha dichiarato infatti di avere un’idea per il ritorno di Jax. Ho un’idea che sto esplorando nella sua infanzia che rednerebbe il ritorno di Jax possibile – ha detto. E sarebbe qualcosa di cui sarei incredibilmente entusiasta. Però, come ho detto, siamo all’inizio dell’esplorazione della fattibilità dell’idea

Hunnam non ha chiarito se volesse riprendere il ruolo di Jax nello spinoff di Sons of Anarchy Mayans MC, show incentrato sull’omonimo club di motociclisti latinoamericani, o in un altro progetto dello stesso universo. Tuttavia il suicidio di Jax nel finale di serie sembra eliminare la possibilità che torni in qualsiasi progetto al di fuori dei flashback.

Il creatore di Sons of Anarchy Kurt Sutter ha in precedenza parlato della scomparsa di Jax Teller, spiegando il motivo per cui ha incluso sullo schermo una citazione dall’Amleto di William Shakespeare. Sutter ha spiegato che la citazione rappresentava “un’affermazione che al valore nominale significa una cosa, ma nella sua dichiarazione manifesta solo più domande”, il che lo rendeva un messaggio finale appropriato per il pubblico, poiché “consentiva alle persone di avere la propria interpretazione sulla vita e il destino di Jax.“

Che ne pensate? Vorreste rivederlo?