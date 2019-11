Brittany non si ferma più – Recensione del film targato Amazon Prime Video

Brittany non si ferma più, non può fermarsi più. A 28 anni la sua vita è un disastro. Sempre al verde, una serie di relazioni tossiche e sempre sull’orlo della precarietà (finalmente un personaggio nel quale possiamo rispecchiarci!). Brittany si rende conto di aver toccato il fondo dopo essersi recata da un medico, trovato su Yelp!

Il suo scopo era di farsi prescrivere l’Alderall, un farmaco che intende utilizzare per scopi ricreativi. Ma il medico le prescrivere un’altra ricetta, che le arriva dritta come uno schiaffo in faccia: migliorare la propria salute. Lo stile di vita malsano che Brittany conduce ogni giorno la sta distruggendo; la sua dieta sregolata, e gli abusi di alcol, droga e sigarette devono finire.

Con molta riluttanza Brittany decide di seguire il consiglio del medico e mettersi in forma. Troppo al verde per iscriversi in palestra e troppo orgogliosa per chiedere aiuto decide di dare un taglio alla sua vita e impegnarsi seriamente.

Così Brittany non si ferma più, comincia a correre, acquista maggiore fiducia in sé stessa, trova un nuovo lavoro, nuovi amici. Le cose sembrano andare per il verso giusto, per un po’. Insomma, una storia già sentita, non vi pare? Una storia che possiamo trovare in tanti altri film, una storia come le altre, che possiamo trovare anche nella vita di tutti i giorni, e infatti è così.

Si, perché Brittany è reale; Paul Downs Colaizzo ha deciso di raccontare una storia vera, quella di Brittany O’ Neill. Brittany è una ragazza come tante altre, con qualche chilo di troppo e una vita alla deriva, finchè non ha deciso di prendere in mano il proprio destino. Si è posta come obiettivo quello di completare la maratona di New York.

Una scena del film Brittany non si ferma più

Quello di Brittany è un personaggio con il quale poter empatizzare, è simpatica, spiritosa, in gamba, ha un gran personalità ma ha perso la rotta. Con una grande determinazione riesce a rimettersi in carreggiata.

In questo modo Brittany diventa in un certo senso un modello, uno di quei personaggi che ti fanno pensare di dover riprendere il controllo (certo come tanti altri). Brittany non si ferma più non sarà certo di uno di quei film che si impongono nel panorama cinematografico per rimanerci. Il suo personaggio non sarà indelebile nella memoria del pubblico, ma a modo suo è un film che emoziona. Brittany fa sorridere, anche tanto, e qualche volta quasi commuove.

Brittany non si ferma più, per quanto tratto da una storia vera, è un film che scava a mani nude nel terreno del panorama culturale postmoderno. I suoi personaggi e la sua atmosfera richiamano a tutta una serie di filmografie sulla formazione personale, ma lo fa in maniera intelligente. I personaggi che ruotano attorno a Brittany non sono solo sagome, ma hanno un certo spessore e a modo loro portano avanti una storia, che ha di originale più di quanto sembra.

Brittany, disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 15 novembre, è sicuramente uno di quei film che meritano la visione, magari una domenica piovosa, seduti sul divano con una coperta sulle gambe.

