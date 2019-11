Silvio Muccino lascia il cinema e diventa falegname

Basta cinema per Silvio Muccino. Ora finalmente potrà seguire il suo sogno, quello di essere falegname. Si erano perse le sue tracce da almeno un anno, considerata la sua ultima pubblicazione letteraria, Quando Eravamo Eroi. Ben due invece dalla sua ultima apparizione su un film, l’acclamato The Place di Paolo Genovese. Secondo la rivista Chi, questa assenza dai set potrebbe essere definitiva nonché scelta di vita.

Questo vero e proprio scoop giustifica il motivo per cui non si sente parlare più dell’attore-regista e fratello d’arte. Infatti, Chi racconta che Silvio Muccino abbia lasciato il set per andarsene in Umbria a lavorare il legno. Aprendo quindi un mobilificio di prodotti per la casa interamente fatti a mano. E sembra anche che l’attività stia andando piuttosto bene. Un allontanamento dal mondo del cinema volontario quindi. O magari un momento di pausa per investire tempo in soldi in un’altra attività? Vedremo.

Fratello minore di Gabriele, regista del recente A Casa Tutti Bene, Silvio Muccino ha esordito nel cinema proprio grazie al fratello che lo scelse come protagonista nel suo Come Te Nessuno Mai del 1999. Da lì in poi, ha sempre lavorato nel cinema italiano con una certa costanza e con autori di tutto rispetto come Dario Argento ne Il Cartaio. Un enfant prodige del cinema italiano? Lo dirà la storia.

Nella filmografia di Silvio Muccino troviamo anche tre lungometraggi e svariati videoclip girati per Gianluca Grignani nonché Negramaro e Ligabue. L’esordio al di qua del set arriva nel 2008 con Parlami D’Amore, tratto dal suo stesso romanzo e di cui è anche attore protagonista. Il film gli valse il premio David Di Donatello Giovani.

