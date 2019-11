Star Wars: Disney+ cambia un’iconica scena di Una nuova speranza

Star Wars e Disney+ una accoppiata vincente che tutti i fan della celebre saga di George Lucas stanno aspettando da tempo. In attesa dell’uscita della piattaforma della casa di Topolino in Italia (31 marzo), arrivano le prime indiscrezioni dagli Stati Uniti, ove il contenitore disneyiano ha già esordito. Gli spettatori americani, oltre a godere dei film, hanno già assistito all’esordio dell’attesissima serie The Mandalorian.

In questo valzer di emozioni stellari, iniziano ad arrivare le prime notizie sul mondo di Star Wars/Dinsey+. A fare scalpore è stato l’ennesimo cambiamento di una delle scene più iconiche di Una Nuova Speranza, IV episodio dell’epopea e primo in assoluto in ordine di tempo (1977).

Star Wars di Disney+: Han Solo vs Greedo

La scena in questione è il confronto nel bar di Mos Eisley tra Han Solo e Greedo. Uno spezzone tormentato da sempre, lo scontro è stato oggetto di numerosi rimaneggiamenti nel corso del tempo. Uno di questi creò molti malumori tra i fan fino ad arrivare ad un celebre tormentone: “Han shot first” (“Han ha sparato per primo”). Difatti, nella modifica del 1997 non è più Han a fare fuoco per primo ma Greedo, nel tentativo di far apparire “più buono” il personaggio di Harrison Ford.

Ora, invece, dopo un’ulteriore modifica datata 2004 – dove sembra che i due sparino contemporaneamente – la scena è stata nuovamente modificata. Il cambiamento consiste in un piccolo dettaglio: prima di aprire il fuoco, Greedo dice qualcosa (di incomprensibile e non sottotitolato) ad Han avendo, così, l’ultima parola prima di morire.

Come potete vedere, il rimaneggiamento non è molto consistente ma è curioso notare come questa scena sia stata cambiata davvero molto spesso. Un vero pallino per gli addetti ai lavori.

Well, they've done it again. #DisneyPlus appears to have altered the infamous Han and Greedo scene from #StarWars. See for yourself. pic.twitter.com/6aGqwoOrzF — Garrett McDowell (@GarrettMcDowel1) 12 novembre 2019

La saga in 4k

Oltre a ciò, altro cambiamento su Star Wars targato Disney+ riguarda i film in toto: sia la trilogia madre che quella prequel sono state rimasterizzate in 4K con supporto al Dolby Vision e Atmos. In questo modo lo spettacolo di Star Wars è pienamente godibile con le tecnologie attuali. Contenti? Non ci resta che aspettare il 31 marzo!

Potrebbero interessarti anche:

Per altre notizie, recensioni, approfondimenti e curiosità continua a seguirci su LaScimmiaPensa.com!