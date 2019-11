Joker (potete leggere qui la nostra recensione) è ormai nelle sale da molti giorni ma continua a far parlare di se’.

Il film con protagonista Joaquin Phoenix sta divenendo un vero fenomeno sociale per una serie di motivi, anche molto diversi l’uno dall’altro.

In primis per motivi di vil denaro. Difatti è notizia di poche ore fa che il film Leone D’oro all’ultimo festival del cinema di Venezia abbia sorpassato i 900 milioni di incassi in tutto il mondo.

Questa cifra, già di per se’ spropositata, diventa qualcosa di assolutamente incredibile se si pensa che, per la produzione del film, è stato stanziato un budget di “appena” 60 milioni di dollari, ai quali vanno aggiunti circa altri 100, utilizzati per la campagna pubblicitaria.

Joker si conferma il film R Rated col maggior incasso della storia, avendo superato già da qualche tempo Deadpool, fermo a 783 milioni.

Di questo passo la pellicola, che è ancora al secondo posto al box office negli States alla sua quinta settimana di proiezione, potrebbe addirittura rompere il muro del miliardo di dollari di incasso e rincorrere i più grandi successi della storia della DC.

Difatti in questo momento sono solo 3 i titoli della celebre casa fumettistica che hanno incassato più del film di Todd Phillips nella storia: Aquaman, Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro: il ritorno, tutti con incassi che ruotano intorno al miliardo di dollari.

Questo Joker dunque si rivela una grandissima vittoria per la DC e la Warner Bros che sperano di ottenere riconoscimenti anche ai prossimi Academy Awards, anche se pare che i giudici non vedano di buon occhio la pellicola.

In attesa della notte degli Oscar comunque, i creatori del film hanno di che festeggiare.

