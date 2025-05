News

Cinema Perfetti sconosciuti, l’aneddoto di Anna Foglietta [VIDEO] Ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, Anna Foglietta ha raccontato un aneddoto relativo a Perfetti Sconosciuti Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Il racconto di Anna Foglietta su Perfetti Sconosciuti Seguiteci sempre su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp Perfetti Sconosciuti non è solo un film, è diventato un vero e proprio fenomeno culturale capace di scatenare riflessioni profonde e, in certi casi, reazioni estreme. A distanza di anni dalla sua uscita, continua a far discutere per l’impatto che ha avuto sul pubblico. Lo ha raccontato recentemente Anna Foglietta, una delle protagoniste, durante un’intervista al podcast di Gianluca Gazzoli.

Le conseguenze di questo film sul pubblico sono che poi dal giorno dopo vanno in sbattimento, cioè iniziano a guardare i telefoni – ha detto Gazzoli, sottolineando l’effetto destabilizzante della pellicola.

Anna Foglietta ha confermato e rilanciato:

Ma dal minuto dopo! Ma sai la gente che ha buttato il cellulare dopo che ha visto il film? Ma che scherzi, è stata una cosa…”

Secondo i due, il film avrebbe avuto un impatto così forte da spingere molte persone a riconsiderare il proprio rapporto con lo smartphone e la trasparenza all’interno delle relazioni.

Sia per non farsi sgamare sia per disintossicarsi – ha aggiunto Gazzoli.

L’attrice ha poi svelato un retroscena sorprendente:

Ovvio, ma no no, perché le donne, quasi tutte le donne, ma come gli uomini dicevano: ‘Fammi vedere il telefono’. Ma veramente, non sto scherzando, si sono sfasciate una marea di coppie, tantissime. Ma gente veramente che ha buttato il cellulare dopo la visione del film. A noi ci sono arrivati tanti di quei feedback su sta roba che ci ha inquietato parecchio.

Il film Perfetti Sconosciuti, diretto da Paolo Genovese, è diventato un caso internazionale grazie alla sua trama semplice ma esplosiva: un gruppo di amici decide di mettere i propri smartphone sul tavolo durante una cena, condividendo pubblicamente ogni messaggio e notifica ricevuta. Il risultato? Un vortice di segreti, bugie e rivelazioni che cambiano per sempre i loro rapporti.

La potenza narrativa e l’universalità del tema hanno reso Perfetti Sconosciuti uno dei film italiani più adattati all’estero, e anche uno dei più discussi in termini sociali. La reazione raccontata da Anna Foglietta è la prova tangibile di come il cinema possa incidere profondamente nella vita reale..