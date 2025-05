Bugonia: il nuovo film di Lanthimos con Emma Stone e Jesse Plemons uscirà in anticipo

Condividi l'articolo

Buone notizie: Bugonia arriverà prima del previsto!

C’è già grande attesa per Bugonia, il nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone e Jesse Plemons sviluppato come un remake del cult coreano Save the Green Planet. E l’attesa è appena diventata un pochino più corta: il film sarebbe dovuto uscire infatti il 7 novembre 2025 ma questa data è stata anticipata al 31 ottobre, mentre in America lo si potrà vedere già il 24 ottobre.

Non è ben chiaro cosa questo possa significare per l’uscita italiana ma presumibilmente anche da noi il film arriverà prima del previsto. Bugonia è il quarto film del regista greco con Emma Stone e il terzo in tre anni di fila, dopo Poor Things (2023) e Kinds of Kindness (2024). Nonostante le difficoltà sulle riprese all’acropoli, il film e in arrivo e c’è da aspettarsi un altro capitolo irriverente e provocatorio della filmografia del regista.