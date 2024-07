Musica

News Morgan, la reazione alle accuse: “Gli angeli non piacciono ai mostri” Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo Morgan commenta il caso in cui è coinvolto con la ex Angelica e Calcutta, attuale fidanzato di lei, che lo vede accusato di revenge porn e stalking, e lo fa con parole dirette: “Persone dotate di anima, stiano con me” Non si fa attendere la replica di Morgan, alias Marco Castoldi, in seguito al caso scoppiato ieri quando gli atti del processo in corso contro di lui per stalking e revenge porn ai danni della ex Angelica – anch’ella cantante famosa – sono stati resi pubblici da Selvaggia Lucarelli con una inchiesta sul Fatto Quotidiano. Già mercoledì aveva fatto sapere al Corriere della Sera: “Mi fido della giustizia e non parlo perché a me non serve pubblicità. Se vogliamo parliamo di musica, arte, tv, cantautorato, Beethoven: questo è quello che so fare. Quello che dice chi sgomita perché non arriva all’uva e vuole richiamare l’attenzione su di sé è triste”.

Oggi rincara la dose, via social e in maniera molto più diretta: “Oggi piacciono i mostri se il mostro fossi io vi piacerei. Io non vi piaccio perché gli angeli non piacciono ai mostri. Gli angeli stiano con me la poesia la musica la gentilezza la parola la comprensione la pazienza l’impegno la lealtà la meraviglia”.

“I mostri stiano con loro, la bramosia, la distruzione, l’odio, la vendetta, la mutilazione, la menzogna, il tradimento, il ricatto. Bestie, violenti e misantropi, untori e boia stiano dalla parte di starfuckers e mafiosi. Esseri umani, persone civili, non violenti, persone dotate di anima, stiano con me. Nessuna guerra ai mostri però, mi raccomando. I mostri hanno un dispositivo di autopunizione, quindi non dovremo fare nulla”.

Nel frattempo gli avvocati di Morgan, Rossella Gallo e Leonardo Cammarata, hanno risposto esaurientemente alle accuse a loro volta, come riporta sempre il Corriere: “In merito all’articolo pubblicato ieri sul Fatto Quotidiano, ripreso da varie testate, nonché ai comunicati per il tramite dei social media, riteniamo doveroso fornire i seguenti chiarimenti“.

“Il procedimento penale è stato instaurato da una querela presentata più di 4 anni fa dalla sig.ra Angelica Schiatti per presunti reati di stalking e diffamazione: questo procedimento era già noto alla stampa che aveva già avuto modo di parlarne. Le presunte condotte, sulle quali si potrà pronunciare solo il Giudice, contestate al sig. Castoldi risalgono al 2020-2021“.

“Si tratta dunque di vicende risalenti a 3-4 anni fa. Nessun altro tipo di reato (come si è letto ad esempio sulla stampa e sui social di “revenge porn” o “maltrattamenti”) è contestato al sig. Castoldi e tantomeno asserite condotte successive al settembre ’21“, specificano i legali.

In altre parole, come già sapevamo, le accuse nei confronti di Morgan da parte di Angelica erano in realtà già note e il processo prosegue da già quattro anni. A settembre è fissata la prossima udienza e a questo punto, visto il rinnovato interesse mediatico, molto probabilmente farà parecchio scalpore.

Fonte: Corriere della Sera

Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp