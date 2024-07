Varie

Rubriche

Curiosità Stan Larkin: l’uomo che ha vissuto per 555 giorni senza cuore (l’aveva nello zaino) Di Andrea Campana -

Condividi l'articolo No, non è uno scherzo: quest’uomo ha davvero vissuto per più di un anno e mezzo portando il proprio cuore nello zaino! Com’è possibile, direte voi? Leggete un po’ qui Tutto vero: quest’uomo, Stan Larkin, ha vissuto per oltre un anno e mezzo senza un cuore nel petto, portandosene invece uno… nello zaino. Questo mentre era in attesa di un trapianto. Si trattava in realtà di un cuore artificiale, collegato a lui, che lo ha tenuto in vita e che non gli ha impedito di vivere normalmente e persino di fare un po’ di sport, giocando a basket. Il suo cuore è stato rimosso dal suo corpo nel 2014, ed è rimasto così, con lo zaino, fino al 2016. Il trapianto s’era reso necessario dopo un collasso da lui subito sul campo da basket, nel 2007. Avuto il cuore nuovo, ha parlato della sua esperienza: “Molta gente avrebbe paura ad andare avanti così tanto con un cuore artificiale”.

“Ma voglio soltanto dire loro che dovete attraversare la paura, perché vi aiuta”. Alla fine è andato tutto bene, e oggi Larkin ha un cuore nuovo. Purtroppo i casi come suoi non sono rari: chi necessita di un trapianto di cuore deve spesso attendere anche anni prima di poter procedere all’operazione. Per fortuna, nuove tecnologie e soluzioni coraggiose come questa vanno incontro alle esigenze dei pazienti.

Fonte: UNILAD

Continuate a seguirci su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp

University of Michigan Health System