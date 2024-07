Condividi l'articolo

Brutte notizie per The Toxic Avenger, il remake del cult anni ’80 che a quanto pare nessuno si sente di distribuire in sala

Sarà molto difficile vedere in sala The Toxic Avenger, il remake dell’omonimo cult anni ’80 della Troma con Elijah Wood e Peter Dinklage. A quanto svelato da World of Reel, nel mondo del cinema sembra che in ben pochi abbiano interesse a distribuire un film del genere, che per il momento è stato presentato solo a un paio di festival.

Il Vendicatore Tossico, 1984

Un produttore anonimo lo ha definito “non distribuibile” e “troppo fuori”, e sostiene che se qualcuno se ne prendesse carico eventualmente andrebbe direttamente in Video On Demand (cioè, in streaming). “Se avesse grandi recensioni forse le previsioni potrebbero essere un po’ più rosee, ma non c’è grande potenziale”. Qualcuno si lancerà nell’impresa? E quando potremo vedere questo ambizioso remake?