Serie TV The Boys, Starr parla della grottesca scena con Firecraker Parlando con Collider, Antony Starr, interprete di Patriota in The Boys, ha ricordato le riprese della bizzarra scena con Firecraker Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Parla Antony Starr, il Patriota di The Boys Seguiteci sempre anche su LaScimmiaPensa e iscrivetevi al nostro canale WhatsApp! Su Prime Video sono appena arrivati i primi sei episodi della quarta stagione di The Boys, amatissima serie TV con protagonisti Karl Urban e Antony Starr (qui il trailer). Nell’ultima puntata abbiamo assistito (SPOILER ALERT) ad una scelle scene più assurde mai viste nell’intero show, ovvero sia quella in cui Firecraker allata Patriota dopo avergli sparato in faccia il latte materno.

Parlando con Collider, Antony Starr, interprete dello stesso Leader dei 7 in The Boys, ha ricordato le riprese di quella scene do quanto sia stata bizzarra da recitare.

Da quel che ricordo, credo che sia latte di mandorle, forse mescolato con un po’ d’acqua. Non ricordo esattamente cosa fosse. È una delle mie scene preferite di tutta la stagione. È la scena più strana che abbia mai fatto. Se guardi indietro allo show e guardi alcune delle cose che abbiamo fatto, ci sono alcune cose piuttosto strane, molto strane che sono state fatte.

Ma per me, con quello, è stata la cosa edipica e quello che è successo quel giorno, ovvero che vengo colpita dal latte materno in faccia. Non sembra che stia andando molto bene tra Firecracker e Patriota. All’improvviso, c’è questa rivelazione di ciò che ha fatto e della lealtà che dimostra, e poi diventa fondamentalmente una scena d’amore. È diventato questo momento incredibilmente intimo ed emozionante.

E ricordo, alla fine della giornata, di aver pensato: “Che cazzo stiamo facendo? Cosa stiamo facendo? È così bizzarro”. Penso che sia stato il mix, prima di tutto, di avere il latte materno sparato in faccia. È abbastanza strano. È statocosì bizzarro. Sembrava uno sketch di Little Britain, ma quella è una commedia slalpstick e e noi stavamo interpretando qualcosa di serio. Stavamo interpretando un bel momento tra queste due persone davvero contorte. Sono gli strati che lo hanno reso così bizzarro.

Che ne pensate? State apprezzando la quarta stagione di The Boys?