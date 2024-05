Condividi l'articolo Il personaggio di Rose, la madre di Lucy e Norm, è forse il più tragico nella prima stagione della serie di Fallout. Ecco la sua terribile storia Attenzione: questo articolo contiene spoiler sul finale di Fallout Nella serie di Fallout inizialmente non sappiamo molto di Rose MacLean, la mamma di Lucy e Norm e moglie di Hank che, ci viene detto, muore durante una carestia nel 2277. Le cose non stanno così: è solo un’altra bugia in una catena di menzogne che Hank racconta ai figli nel portare avanti i piani immorali di Vault-Tec anche nell’era post-apocalittica.

Vault-Tec ha interesse a che gli abitanti dei Vault vi rimangano dentro indefinitamente, a seconda degli scopi delle strutture. Ma ad un certo punto Rose scopre che il mondo esterno delle wasteland, seppur pericoloso, è abitabile. Quindi fugge, portando i due figli con sé. Lucy ha infatti un vago ricordo di un campo e di un sole vero, non quello artificiale del Vault.

Ma Hank la raggiunge, a Shady Sands, dove lei nel frattempo si lega a Lee Moldaver. Riportando i figli con sé nel Vault, Hank lascia Rose nella città che poco dopo viene distrutta da un’altra, ennesima bomba atomica, a quanto pare sganciata per sua stessa decisione: distrugge così una comunità fiorente, demolendo qualunque tentativo di una nuova civiltà pacifica sempre nel nome di un astratto profitto.

Ciò che rimane di Rose dopo la trasformazione in Ghoul

Tutto viene svelato a Lucy durante il confronto finale all’Osservatorio Griffith, e Moldaver mostra a una traumatizzata Lucy ciò che rimane di sua madre: si è trasformata in un Ghoul, come Cooper; ma a differenza di lui non è riuscita a respingere a lungo l’influenza delle radiazioni ed è diventata ferale. Ossia, una specie di zombie, un corpo consumato privo di ragione.

Mossa da pietà, Lucy spara a sua madre e la uccide, ponendo fine alla sua sofferenza ma, con questo gesto, guadagnando per sé anche tutta una nuova fermezza di intenti e di carattere, non annichilita ma resa più decisa dalle rivelazioni su ciò che veramente è successo a sua madre. Ora deve vendicarla, ed è solo l’inizio.

Il personaggio di Rose viene descritto come molto simile a Lucy, e chiaramente la protagonista avrà preso da lei: gentile, amorevole e curiosa. Sulla sua relazione con Moldaver, l’attrice Sarita Choudhury ha detto: “Ho una backstory e non posso dire molto. Ma posso dire che amo che i fan si concentrino su tutto questo. C’è una tale vicinanza e chi sa… se c’è una stagione 2 [di Fallout], lo scoprirete”.

