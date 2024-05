News

Serie TV Fallout, Ella Purnell parla del futuro di Lucy Parlando con Vanity Fair, Ella Purnell ha spiegato cosa si aspetta dal futuro di Lucy nella seconda stagione di Fallout Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Ella Purnell è pronta per la seconda stagione di Fallout Su Amazon Prime Video è appena arrivata Fallout, serie tv live action adattamento dei celeberrimi giochi Bethesda (qui la nostra recensione). Lo show sta ottenendo grandissimi riscontri sia di critica che di pubblico e per questo la piattaforma di Jeff Bezos lo ha già rinnovato per una seconda. Per quanto riguarda cosa c’è in serbo per i diversi personaggi nella seconda stagione, sembra che neanche gli attori abbiano ancora il quadro completo dei loro personaggi. Parlando con Vanity Fair infatti, la protagonista Ella Purnell ha spiegato di non sapere bene cosa attendersi dal futuro di Lucy.

Voglio solo che continui ad essere divertente, perché è davvero divertente da fare – dice la Purnell. Voglio che continui ad avere sequenze di stunt davvero fantastiche, perché è davvero divertente da fare. [Ride] Mi piacerebbe vederla diventare la persona che deve essere.

Mi piacerebbe vederla formare delle opinioni che sembrino veramente e interamente sue, e non un prodotto della sua educazione, o un prodotto della Vault-Tec. Penso che parte del suo essere una brava persona sia proprio suo, e penso che sia proprio quello che rimarra, sia se resterò o che se ne andrà, sarei disposto a giocarmela in ogni caso, ma mi piacerebbe anche vederla dire, “No, non mi piace questo cibo” o “No, non mi piace”. “Non pensare quello che…” Una piccola ribellione, forse

Anche Moises Arias, interprete di Norm, aveva parlato a Comicbook del futuro del suo personaggio nella seconda stagione di Fallout dicendo:

Ho speculato, ma alla fine, le speculazioni non porteranno da nessuna parte. Sono pronto a tutto. È a dir poco difficile la sua situazione. Ha un paio di opzioni. Non sembrano grandiose. Ma sì, penso che tutti siano in una situazione difficile, a dire il vero.

Che ne pensate? Avete apprezzato la prima stagione di Fallout?

