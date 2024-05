News Gen V: il ruolo di Chance Perdomo non verrà recastato Attraverso i social, i produttori di Gen V hanno rivelato che non intendono recastare il ruolo che fu di Chance Perdomo Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Parlano gli autori di Gen V Poco più di un mese fa, purtroppo, ci ha lasciato a soli 27 anni Chance Perdomo, attore interprete di Andre Anderson nell’apprezzata serie Gen V, spin-off di The Boys. Per questo motivo lo show è stato rimandato a data da destinarsi e, nelle ultime ore, è stato rivelato che il ruolo di Perdomo non verrà rissegnato. In una dichiarazione congiunta rilasciata domenica, i produttori di Gen V hanno affermato dii aver preso questa decisione perché nessuno può sostituire Chance

Ci siamo presi il tempo e lo spazio per rielaborare le trame della seconda stagione e inizieremo la produzione a maggio. Onoreremo Chance e la sua eredità in questa stagione.

I produttori avevano rilasciato una dichiarazione dopo la notizia della morte dell’attore, dicendo:

Non riusciamo a capacitarci di questa cosa. Per quelli di noi che lo conoscevano e lavoravano con lui, Chance era sempre affascinante e sorridente, un’entusiasta forza della natura, un artista incredibilmente talentuoso e, più di ogni altra cosa, una persona molto gentile e adorabile. Anche scrivere di lui al passato non ha senso. Siamo così addolorati per la famiglia di Chance e siamo addolorati per la perdita del nostro amico e collega.

Diversi membri del cast di Gen V avevano condiviso una dichiarazione congiunta separata rendendo omaggio a Chance Perdomo, tra cui Maddie Phillips, Luh, Asa Germann, Broadway e Sean Patrick Thomas.

I nostri cuori sono con i cari di Chance mentre piangiamo questa perdita scioccante. Ricorderemo i momenti speciali che abbiamo vissuto insieme, il suo sorriso contagioso che poteva illuminare ogni stanza, i suoi calorosi abbracci e l’autenticità che portava sempre con sé. Riposa in pace caro amico, ci mancherai profondamente. Con amore, il cast di Gen V

Davvero una tragedia.

