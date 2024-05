Condividi l'articolo

Quello di Moldaver è uno dei tanti misteri irrisolti della prima stagione di Fallout

Lee Moldaver è a capo dei predoni che arrivano, all’inizio della prima stagione di Fallout, a devastare il Vault 33, e all’inizio non conosciamo le sue ragioni per un tale gesto. In seguito si scoprono molte cose: che anche lei, come Hank MacLean, è sopravvissuta in qualche modo per 200 anni. Che conosce Cooper, ed è nemica di Vault-Tec per svariate ragioni.

Mentre il modo in cui la donna, che si chiama in realtà Williams (nome ignoto al momento), sopravvive all’apocalisse non è stato svelato – anche se molti fan puntano intuitivamente sull’ipotesi congelamento, come per Hank o per il protagonista di Fallout 4, ad esempio – l’attrice che interpreta il personaggio, Sarita Choudhury, si è espressa sull’argomento.