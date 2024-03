News Supersex, alcuni utenti turbati dalla nuova serie Netflix Sui social alcuni utenti si sono detti turbati dall'arrivo sulla piattaforma di Supersex Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Supersex continua a far parlare di sè Su Netflix trovate Supersex, nuova serie creata da Francesca Manieri e diretta da Matteo Rovere e liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi, il celeberrimo Re del Porno nostrano, interpretato da Alessandro Borghi (qui la nostra recensione). Lo show sta ottenendo un grande successo in tutto il mondo essendo tra le serie più viste al momento sulla piattaforma. Tuttavia ha scatenato anche diverse critiche. Molti utenti infatti sono rimasti turbati dopo che Netflix ha pubblicato un estratto di una scena vietata ai minori, ora cancellata, sul suo account Instagram americano. Secondo il Daily Star, la scena mostrava Borghi a torso nudo in una scena con molte donne poco vestite.

Ora abbiamo anche il porno su Netflix? Sto cancellando l’account mentre scrivo, i miei figli non possono vederlo – scrive un utente

Non è inappropriato per una piattaforma in cui i BAMBINI TI SEGUONO – scrive un altro

Stiamo rendendo il porno mainstream adesso? È piuttosto disgustoso che non ci siano avvertimenti su contenuti espliciti come questo – ha commentato un terzo.

Le donne che pubblicano una foto mentre allattano vengono segnalata. Questa dovrebbe essere una categoria separata su Netflix se vuoi pubblicare cose del genere – aggiunge un quarto

Prima dell’uscita di Supersex su Netflix, Rocco Siffredi ha parlato con LADbible della serie, dicendo:

Non mi piace mai raccontare solo una parte di me, dico sempre tutto.O ti piace o non ti piace, questo è quello che sono; non potrei mai essere quello che sono senza mostrare tutto di me. La parte mostrata su Netflix, che la gente non conosce, riguarda il modo in cui sono cresciuto, il modo in cui la mia vita si è sviluppata fin da quando ero bambino. Come sono cresciuto? Quali sono state le situazioni coinvolte nella mia vita? Quindi questo è il Rocco principale, in realtà, che la gente non sa, la maggior parte delle persone mi conosce proprio davanti alla telecamera, nudo.

Che ne pensate? Avete apprezzato Supersex?

