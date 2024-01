News

Cinema Saltburn, la regista spiega il titolo del film Parlando con Access Hollywood, la regista Emerald Fannell, ha spiegato l'origine del titolo Saltburn

Condividi l'articolo Su Prime Video trovate Saltburn, secondo film di Emerald Fennell con protagonisti Barry Keoghan e Jacob Elordi (qui la nostra recensione). Il film segue il personaggio di Keoghan, Oliver, uno studente di Oxford apparentemente solitario che si innamora completamente e ossessiona il ricco e affascinante Felix (Jacob Elordi). Il ragazzo ottiene un invito a stare con la famiglia di Felix nella loro tenuta di Saltburn un’estate, e alla fine del film, la sua ossessione paga dividendi grandiosi e terrificanti. Si insinua infatti nella famiglia solo per sbarazzarsi di loro uno per uno fino a diventare il signore del maniero. Sebbene, come detto, il titolo faccia riferimento ad un luogo realmente esistente, questo ha un signfiicato nascosto ben più profondo. A rivelarlo è stata la stessa regista durante una chiacchierata con Access Hollywood dove ha detto:

Innanzitutto perchè in Inghilterra esiste una cittadina con quel nome – dice la regista. E poi perchè il nome mi suonava come una ferita sessuale. Una ferita che si subisce durante il sesso, dolorosa ma molto “carina”. Una specie di puntura piacevole. Uno po’ come il film stesso

Questo concetto espresso dalla Fennell è evidente da quanto accade nel film in alcune scene davvero potenti. Ebbene, una delle più sconvolgenti è quella della tomba, che appare verso la fine del film, nella quale Oliver (Keoghan) visita la tomba di Felix (Jacob Elordi ). Ci giace sopra singhiozzando, prima di spogliarsi lentamente. Una volta completamente nudo, inizia a penetrare il terreno simulando un vero e proprio amplesso. Ebbene, parlando con Variety, l’attore ha rivelato di aver improvvisato quel momento.

Non era scritto che [Oliver, ndr] facesse così, ma volevo vedere cosa sarebbe successo, dove mi avrebbe portato fare così. Volevo essere stordito e lasciare che il mio corpo mi guidasse. Cosa sto facendo? Come posso avvicinarmi? Si tratta di trovare un nuovo livello di ossessione. Di salire di livello nell’ossessione. È piuttosto triste, perché lui non sa nemmeno cosa fare. È un ragazzo smarrito, confuso e non sa cosa sta inseguendo.

La regista di Saltburn Emerald Fennell, che ha parlato con Entertainment Weekly il mese scorso, ha detto che il personaggio di Keoghan inizialmente avrebbe dovuto semplicemente baciarsi e usare le dita per penetrare la tomba. Ha detto, tuttavia, che il giorno delle riprese della scena, ha detto all’attore:

Non lo so, Barry. Penso che… aprirebbe la cerniera.

Dopo che la Fennell ha piantato il “seme”, Keoghan ha chiesto:

Posso avere un set chiuso? Mi piacerebbe provare qualcosa

Che ne pensate? Avete visto Saltburn?

