News Modì, Johnny Depp impegnato sul set [FOTO] Ecco alcune immagini che mostrano Johnny Depp intento a dirigere il suo prossimo film, Modì Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Sono in questo momento in corso a Budapest le riprese di Modì, biopic dedicato al celeberrimo artista itaiano Amedeo Modigliani che sarà diretto da Johnny Depp e che vedrà protagonista Riccardo Scamarcio. Nelle ultime ore sono state pubblicate alcune foto che mostrano il grande attore intento nel suo lavoro dietro la macchina da prese. Negli scatti possiamo vedere sia il già citato Scamarco che Al Pacino che Luisa Ranieri, altri due importanti interpreti che hanno preso parte al progetto. View this post on Instagram A post shared by IN.2 Film (@in2_film) Modi è una testimonianza dello spirito collaborativo del cinema indipendente, e sono entusiasta di presentare questa storia unica e avvincente al mondo – dice Johnny Depp.

Modì, basato su un’opera teatrale di Dennis McIntyre e adattato per il grande schermo da Jerzy e Mary Kromolowski, racconterà la storia del famoso pittore e scultore Modigliani durante il suo soggiorno a Parigi nel 1916. Il film racconterà la vita dell’artista italiano attraverso 48 ore turbolente e movimentate che lo vedono in fuga dalla polizia per le strade e i bar della Parigi devastata dalla guerra.

Il suo desiderio di porre fine prematuramente alla sua carriera e lasciare la città viene respinto dai colleghi bohémien: l’artista francese Maurice Utrillo, il bielorusso Chaim Soutine e la sua musa e amante inglese, Beatrice Hastings. Modigliani chiede dunque consiglio al suo mercante d’arte polacco e amico Leopold Zborowski, ma il caos raggiunge il suo picco quando si trova di fronte a un collezionista che potrebbe cambiargli la vita.

Questa è un’istantanea della vita di Modigliani che ci dà un’idea della sua lotta come artista che soffre di mancanza di riconoscimento, e un progetto che io e Al abbiamo perseguito per molti anni – ha detto il produttore Barry Navidi. Il nostro incredibile cast, unito alla visione, all’arguzia e alla sensibilità che so che Johnny Depp porterà dietro la macchina da presa, renderanno questo sogno realtà

Che ne pensate?

