Approfondimenti Super Mario RPG: chi è Krystax e come batterlo [VIDEO] Di Andrea Campana -

Questo ha a che fare con l’epoca d’uscita del Mario RPG originale, nel 1996. Allora i giochi 3D stavano appena iniziando ad uscire e per paradosso proprio Super Mario 64, il titolo che oscurò quello di cui parliamo qui, fu tra quelli che aprirono nel mondo videoludico l’era delle tre dimensioni. Parliamo di questo Krystax: ovviamente, per chi ancora non lo ha incontrato, tutto quanto segue è SPOILER.

“Last Illusion”

Poco è noto di Krystax: dice di essere un Cavaliere Oscuro proveniente da un regno chiamato Vanda, sito in un mondo che si chiama “Last Illusion”. Il riferimento è piuttosto ovvio: il nome è sinonimo di Final Fantasy e non è un caso perché allo sviluppo di Mario RPG partecipò alla pari con Nintendo anche Square, la casa della celebre saga fantasy.

“In un altro tempo, in un altro gioco, avremmo potuto essere nemici mortali“, dice infatti il mostro a Mario, una volta sconfitto. Il gioco in questione potrebbe tranquillamente essere uno dei titoli più classici di Final Fantasy, come sottolinea anche l’appariscenza del boss, molto seria, imponente e poco pertinente alle estetiche di un gioco dell’idraulico baffuto.

Strategia in battaglia

Krystax si presenta in maniera piuttosto inquietante. Dice: “Sono materia, sono antimateria, posso vedere il passato, posso vedere il futuro, consumerò il tempo e consumerò anche voi!” Qualcosa degno di un creepypasta. Ma affrontarlo è molto meno traumatico di quanto ci si potrebbe aspettare.

Semplicemente, Krystax combatte con l’ausilio di quattro cristalli elementali e mette a dura prova il party con continui attacchi micidiali. Il modo migliore per batterlo, oltre a livellare al massimo ed equipaggiarsi a dovere, è attaccare sempre lui ignorando i cristalli e imparando a parare il meglio possibile gli attacchi da cui è possibile difendersi.

Una vera sfida

Altri consigli: è bene avere sempre Peach schierata in campo, perché la principessa può curare e resuscitare i compagni; scambiarla al momento giusto una volta ottenuto l’indicatore pieno per eseguire la mossa a tre con Mario, Bowser e Mallow è un’altra buona strategia, ma richiede grande resistenza.

A gioco completato e dopo aver battuto di nuovo i vari boss in una serie di rematch, Mario e gli altri potranno affrontare di nuovo Krystax in una battaglia finale, lo scontro degli scontri, che metterà a dura prova anche i più accaniti platinatori di RPG. In definitiva, si tratta di una sfida degna degli stessi più classici titoli di Final Fantasy.

Siete d’accordo, e avete già battuto questo boss entrambe le volte? Diteci della vostra esperienza su LaScimmiaGioca e sul nostro Canale Telegram!