Nel suo libro di memorie The Woman in Me, Britney Spears ha parlato del suo complicato rapporto col sesso

Britney Spears a causa della giovane età nella quale ha trovato il successo, ha visto molti elementi della sua vita finire sotto i riflettori. Tra questi anche la sua stessa verginità. Nel suo libro di memorie The Woman in Me, l’icona pop rivela che il suo team l’ha dipinta “come un’eterna vergine” anche se ha fatto sesso per la prima volta a 14 anni.

Dato che avevo così tanti fan adolescenti, i miei manager e gli addetti alla stampa avevano cercato a lungo di ritrarmi come un’eterna vergine – non importava che io e Justin [Timberlake] vivessimo insieme, e facessimo sesso da quando avevo quattordici anni. Perché i miei manager hanno lavorato così duramente per affermare che ero una specie di giovane vergine anche quando avevo vent’anni? Di chi erano gli affari se avessi fatto sesso o no?”