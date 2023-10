Rubriche

Approfondimenti Bugs Bunny: Lost in Time, il diabolico gioco dei colori nell’ultimo livello [VIDEO] Di Andrea Campana -

Basato su vari personaggio Looney Tunes, il gioco spediva Bugs Bunny in giro per varie epoche, spesso caratterizzate approssimativamente (l’era dei “pirati”, ecc.) ma che includevano tutti i più famosi personaggi dei cartoni animati Warner, o quasi. In un setting platform Bugs doveva esplorare ampi livelli e recuperare una serie di strane sveglie, che in quantità sufficiente lo avrebbero rimandato a casa.

La sfida

L’ultimo livello del gioco, ambientato in uno strano futuro fantascientifico ed extra-terreste (la casa di Marvin il Marziano), includeva tutta una serie di piccoli giochi cerebrali che, in maniera anche innovativa per un titolo platform e specie di questo livello, richiedevano buone capacità d’intuito e di memoria.

Quello che vedete qui sotto era l’ultimo di questi mini-giochi: Bugs doveva trovare la corretta combinazione di colori per sfuggire alla trappola elettrica, qualcosa che può essere fatto solo dopo molteplici tentativi. Per l’epoca, e specialmente per un pubblico di bambini (non tutti necessariamente versati in logica) si poteva trattare di un gioco anche difficile. Lo vedete qui al minuto 6:00.

Un’altra era

Ovviamente risolvere il puzzle da adulti è una barzelletta, ma rivederlo ci ricorda anche di un’epoca nella quale i videogiochi non provvedevano a “prendere per mano” continuamente il gamer, spiegando tutto per filo e per segno e dando indicazioni su ogni cosa, come avviene oggi.

Un po’ per via delle limitazioni sia del software che dell’hardware, e un po’ per via di una mentalità di un’epoca diversa, vediamo qui un prodotto che ci riporta a quell’ingenuità un po’ misteriosa anni ’90: la sostanza è “arrangiati”, cosa che oggi potrebbe piacere poco ma che ha insegnato ad almeno una generazione ad affrontare sfide ardue senza l’aiuto di nessuno.

Buone intuizioni

Il gioco del resto è colmo di piccole trovate di questa portata: non sempre mini-game ma anche situazioni nelle quali semplicemente bisogna ragionare, capire come muoversi o trovare il metodo giusto per risolvere i più differenti rompicapo. La componente puzzle, in questo, completa alla perfezione quella platform.

Una ragione di più per cui molti di noi ricordano Bugs Bunny: Lost in Time con particolare affetto. Si trattava di un gioco perfettamente calibrato, perfetto per rilassarsi e distrarsi ma anche impegnativo, e però comunque molto divertente. Potremmo usare un luogo comune e dire che oggi di giochi così non se ne fanno più: ma di fatto è vero.

