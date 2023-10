Tekken 3: Gon, il personaggio più strano (e adorabile) della saga [VIDEO]

Rubriche

Altri media Condividi l'articolo Vi ricordate sicuramente di Gon, il dinosauro arancione personaggio segreto di Tekken 3. Ma da dove veniva, e quale era la sua storia? Oggi ve lo raccontiamo Il personaggio Molti non lo sanno, ma il personaggio di Gon non nasce con Tekken 3. Al contrario, il suo non è altro che un cameo speciale come combattente extra in un franchise e un medium diversi dal suo: infatti in Giappone è noto principalmente come protagonista di una serie manga dal titolo omonimo, Gon, pubblicata in sette volumi dal 1991 al 2002 e scritta da Masashi Tanaka.

Gon sarebbe una specie di carnosauro ma che per via della sua testa somiglia più a un tirannosauro; è carnivoro e onnivoro e gran parte delle sue avventure girano attorno alla sua costante ricerca di cibo, anche a spese di altri dinosauri. Nonostante la stazza, infatti, si rivela fortissimo e in grado di tenere testa a esemplari ben più grandi di lui.

Abilità

Gon è piccolo ma potente, ha una corazza praticamente impenetrabile e può tenere testa a tutti i predatori. Nel gioco è in grado di sputare palle di fuoco, resistere ad attacchi pirici e inoltre, come “scherzo nello scherzo”, di emettere peti tossici, cosa che per molti lo rende ancora più adorabile.

Nel manga Gon è completamente muto, e anzi le intere storie non contengono neanche una onomatopea. Questo perché, secondo l’autore e creatore del personaggio, le avventure di Gon mostrano qualcosa di “più interessante di ciò che potresti dire con le parole”. Nonostante la sua personalità e le sue azioni, Gon è perciò caratterizzato più come animale che come individuo dai modi umani.

In Tekken 3

Gon compare solo in Tekken 3, il terzo titolo della saga picchiaduro Namco, come personaggio segreto sbloccabile assieme al Dr. Bosconovitch. Per sbloccarlo è necessario batterlo nella modalità Tekken Ball, una sorta di beach volley in cui si combatte ma con un grosso pallone. Un altro metodo è quello di ottenere un punteggio molto alto in Survival Mode e inserire come nome “Gon”.

Differentemente dal manga, in Tekken il personaggio emette dei versi gracchianti che somigliano a quelli di un uccello o di un pappagallo (il che ha senso, visto che gli uccelli sono discendenti dei dinosauri). Generalmente è ritenuto un lottatore più carino e simpatico che utile in battaglia, ma padroneggiandone le mosse si può rivelare un avversario più che ostico per i suoi rivali.

Altri media

Gon è apparso come protagonista di un videogioco per SNES, uscito nel 1994 e che reca semplicemente il suo nome come titolo (qui sotto). Un altro gioco, Gon: Baku Baku Baku Baku Adventure, è uscito in esclusiva giapponese per Nintendo 3DS nel 2012. Su di lui è basata anche una breve serie anime, andata in onda dal 2012 al 2015.

Nel 2009 sarebbe dovuto uscire anche un film su Gon, ma gli anni sono passati senza che il progetto si concretizzasse in alcunché di materiale. Il regista sarebbe dovuto essere Moto Sakakibara, co-regista di Final Fantasy: The Spirits Within (2001). Poco male: nonostante queste poche presenze sotto ai riflettori, Gon continua ad essere noto e amato da più di una generazione.

