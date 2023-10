News

Serie TV One Piece: il mashup con Aldo, Giovanni e Giacomo è geniale I ragazzi di Amarcord Produzioni hanno crato un geniale video mashup tra One Piece e i film di Aldo, Giovanni e Giacomo Di Matteo Furina

Condividi l'articolo One Piece, serie live action che adatta il celeberrimo manga e anime creato da Eiichirō Oda (qui la nostra recensione) è stato uno degli show più apprezzati del 2023 del quale pressochè chiunque ha parlato negli ultimi mesi. Potevano gli artisti nostrani esimersi da un attesissimo mashup con i film di Aldo, Giovanni e Giacomo? Ovviamente no. I ragazzi di Amarcord Produzioni hanno infatti ripensato la scena della serie dedicata a Buggy il Clown inserendo momenti presi da Chiedimi se Sono Felice, film del 2000 del trio e, in particolare, la scena in cui Giovanni appare mentre lavora come manichino vivente. Recentemente lo showunner di One Piece Matt Owens si è seduto a parlare con Deadline della seconda stagione, anticipando qualcosa su Smoker, personaggio introdotto nell’ultima scena della prima stagione.

È un personaggio molto popolare che riappare nel manga in vari momenti. È una persona che pensavo che la gente sarebbe stata entusiasta di vedere, sapendo cosa la storia sarebbe arrivata da lui. E sembra che la cosa sia andata bene. Amo questo genere di cose. I fan sanno chi è, sanno cosa significa, sono entusiasti di vederlo e di iniziare a chiedersi come interpreteremo questo personaggio e come svilupperemo il suo ruolo andando avanti.

L’autore ha poi anticipato qualche tema che sarà fondamentale nella seconda stagione di One Piece.

Senza dire troppo, e parlando dei nuovi personaggi che potremmo incontrare, direi che uno dei temi principali su cui stiamo lavorando nella seconda stagione è la sfida della leadership. Dal punto di vista di Luffy, ora ha il suo equipaggio e stanno partendo per la Rotta Maggiore. Ci sono molte sfide che derivano da questa responsabilità. E quel tema si collega ad altre storie e personaggi che non rivelerò ancora. Ma la sfida e la leadership sono un tema importante per noi nella seconda stagione.

Bellissimo!

