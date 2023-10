Yoshimitsu: chi è in realtà il personaggio più misterioso della saga di Tekken [VIDEO]

Condividi l'articolo

Uno dei primi personaggi a cui pensiamo quando parliamo di Tekken: cosa si nasconde dietro alla maschera di Yoshimitsu?

Yoshimitsu è sicuramente uno dei personaggi più iconici della saga di Tekken, nonché uno dei più enigmatici. La sua identità non è nota ma le sue azioni parlano per lui: come membro del gruppo Manji provvede, come un novello Robin Hood, a rubare ai ricchi (specie a chi profitta disonestamente) per donare ai poveri.

Nel manuale del primo Tekken viene descritto come un “ninja dallo spazio”, e lo scopo della sua partecipazione al torneo sarebbe una distrazione per far si che nel frattempo i suoi associati rubino i fondi per la competizione. In un’altra versione viene invece definito come “un automa nella forma di un maestro di spade ninja“, e si specifica che “nessuno sa da dove venga”.