Cinema Napoleon, Ridley Scott rivela il perchè ha scelto Phoenix Parlando con Deadline, Ridley Scott ha spiegato i motivi che l'hanno portato a scegliere Joaquin Phoenix come protagonista di Napoleon

Condividi l'articolo Il 23 novembre 2023 arriverà al cinema Napoleon, nuovo film di Ridley Scott che vedrà Joaquin Phoenix nei panni del leggendario condottiero francese Napoleone Bonaparte (qui il trailer). Nelle ultime ore il grande cineasta britannico si è seduto a parlare con Deadline, dove ha spiegato i motivi che l’hanno portato a scegliere Phoenix come protagonista, attore con cui aveva già lavorato nel 2000 in Il Gladiatore. Sono rimasto stupefatto dal suo film scandaloso Joker – dice Scott. Non mi è piaciuto il modo in cui celebrava la violenza, ma Joaquin è stato notevole. Pensavo che sarebbe stato una risorsa straordinaria per Napoleon, non solo dal punto di vista creativo, ma anche in senso commerciale. C’erano solo due attori che avevo in mente per il ruolo. Non menzionerò l’altro.

Diretto da Scott e con una sceneggiatura di David Scarpa, Napoleon racconterà la storia delle origini del celebre generale e e della sua rapida e spietata ascesa all’imperatore. Ciò è visto attraverso il prisma della sua relazione avvincente e spesso instabile con sua moglie e unico vero amore, Josephine. Il film, girato in soli 62 giorni, catturerà le famose battaglie, l’ambizione implacabile e la straordinaria mente strategica di Napoleone come straordinario leader militare e visionario della guerra.

Normalmente un film come questo verrebbe girato intorno ai 110 giorni – ha detto Scott. Ho scoperto anni fa che otto camere sono otto volte più veloci. Ogni reparto deve essere in grado di tenere il passo con la mia velocità. Gli attori non vogliono ascoltare la storia della vita prima di ogni ripresa. L’ho scoperto presto. Un noto attore gallese una volta mi disse: “Adoro quello che fai perché ti muovi così velocemente”. Devi conoscere la geometria della scena. In caso contrario, saranno le 15:00 prima che inizi il tuo primo ciak.

Scott ha detto che la sua passione per l’argomento è nata in parte dal suo amore per la Francia. Il regista ha ricordato di aver visitato Saint Tropez in vacanza da adolescente

Mi è sempre piaciuto lo stile di vita francese. Non ho mai dimenticato le estati francesi. Ho amato così tanto Parigi che ho un ufficio lì. Il mio primo film, I Duellanti, parlava di Napoleone, anche se lui non era presente. Ci sono 400 libri su Napoleone, ma io sono un bambino che guarda le immagini. Quando guardi i dipinti del pittore francese David, ottieni una lezione di storia dai dipinti.

