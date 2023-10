Condividi l'articolo

Il brano è cantato in italiano dagli 883 ed è una colonna sonora perfetta per una sequenza indimenticabile de Il Pianeta del Tesoro

Il connubio tra il mondo della musica e quello del cinema ha spesso generato capolavori indimenticabili, e uno degli esempi più splendenti di questa fusione è rappresentato dalla canzone Ci Sono Anch’Io degli 883, colonna sonora del film Disney, gemma dimenticata, Il Pianeta del Tesoro.

Nella versione originale il brano, intitolato I’m Still Here, è scritto ed interpretato da John Rzeznik dei Goo Goo Dolls. Ma quella che tutti noi ben conosciamo è la versione in italiano cantata ma Max Pezzali nella sua ultima release ufficiale con il nome 883 (nel 2004 pubblicherà il suo primo album da solista con nome e cognome).