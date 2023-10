News “Raggiungeremo l’immortalità entro il 2030”, dice l’esperto Secondo l'esperto di futuro Ray Kurzweil, l'umanità raggiungerà l'immortalità entro il 2030 Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Ray Kurzweil è un esperto di futuro, una persona con alle spalle diverse previsioni complesse ma azzeccate. Ad esempio, nel 1990 aveva predetto che un computer sarebbe stato in grado di battere il miglior giocatore di scacchi del mondo entro il 2000. Solo sette anni dopo, la sua previsione si è avverata. Nel 1997, Deep Blue ha infatti battuto Gary Kasparov a scacchi. In passato ha anche affermato che i dispositivi mobili portatili come gli smartphone sarebbero stati il futuro del mondo. Si tratta dunque di una persona che sa quello dice.

Recentemente l’esperto ha anche fatto alcune previsioni significative sull’intelligenza artificiale e sull’immortalità umana. Kurzweil ritiene infatti che un’intelligenza artificiale supererà il test di Turing, che mostra se le macchine possono esibire un comportamento intelligente “simile a quello umano”, prima del 2030. Tuttavia è il secondo tema il più interessante. Gli esseri umani riusciranno mai a raggiungere l’immortalità? Lui ritiene che questo accadrà entro il 2030. Ha infatti detto a Futurismo:

Il 2029 è la data coerente che ho previsto in cui un’intelligenza artificiale supererà un test di Turing valido e quindi raggiungerà livelli di intelligenza umani. Ho fissato la data del 2045 per la ‘Singolarità’, ovvero il momento in cui moltiplicheremo la nostra intelligenza effettiva un miliardo di volte fondendoci con l’intelligenza che abbiamo creato.

Durante un podcast con lo scienziato Lex Fridman, l’esperto ha affermato che secondo lui saremo in grado di “aumentare l’aspettativa di vita umana” di “più di un anno ogni anno e penso che potremo arrivare [all’immortalità] entro la fine di questo decennio’.

Quindi, come potremmo farlo? Ebbene, Kurzweil ha suggerito che potrebbe avvenire attraverso i nanobot che vagano nei nostri vasi sanguigni. A quanto pare questi nanobot controlleranno la nostra salute, oltre a caricare pensieri e ricordi sul cloud.

Che ne pensate?

