Olivia Wilde pazza dei taralli pugliesi [VIDEO]

Condividi l'articolo Come molti altri vip, anche Olivia Wilde ha deciso di passare le sue vacanze in Italia, in particolare in Puglia. La regista di Don’t Worry Darling è diventata virale negli ultimi giorni a causa di alcue storie che la ritraggono intenta a mangiare i classici taralli pugliesi, esaltandone il gusto. Italia, cosa ca**o c’è qui dentro?! Non riesco a smettere di mangiarli, non ce la faccio. Sono dipendente – dice l’attirce prima di mostrarsi in altre storie mentre balla alla classica festa patronale nei quartieri dei Santi Quirico e Giulitta a Cisternino, provincia di Brindisi.

Olivia Wilde ha recentemente rivelato che il villain di,Don’t Worry Darling, è ispirato all’intellettuale americano Jordan Peterson, definito l’eroe degli incel.

Gli incel sono uomini più che altro bianchi che credono di avere diritto di avere sesso da parte delle donne – aveva detto. E credono che ora la società li abbia derubati, che l’idea del femminismo lavori contro natura e che noi [donne] dobbiamo essere messe di nuovo al nostro posto, quello corretto. Questo tizio, Jordan Peterson, è qualcuno che legittimizza certi aspetti del loro movimento perché è un ex-professore, è un autore, indossa una giacca, quindi loro credono che questa sia una vera filosofia che dovrebbe essere presa sul serio

A queste parole lo stesso Peterson, in lacrime, aveva risposto:

È molto difficile capire quanto la gente è demoralizzata, e certo giovani uomini sono in quella categoria. Hai questi insulti casuali, questi incel, cosa significa? Questi uomini non sanno come rendersi attraenti per donne che sono molto selettive, e buon per loro. Donne, siate selettive, è il vostro dono uomini.

Pretendete alti standard dai vostri uomini. Giusto così. Ma tutti questi uomini che sono alienati, è come se fossero soli e non sanno che cosa fare e tutti quanti impilano abusi su di loro. […] Veramente è qualcosa da vedere, come costantemente le persone muoiono per mancanza di incoraggiamento, e come sia facile provvedere se si sta attenti

