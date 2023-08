Vinci con i Mercen4ri: il concorso per vincere una proiezione privata del film!

Condividi l'articolo

I Mercenari sono pronti al tornare al cinema! Il quarto capitolo della saga, che vedrà il ritorno sul grande schermo di Jason Statham, Sylvester Stallone e compagnia, sarà il primo capitolo di una nuova trilogia.

Il film uscirà nelle sale italiane il 21 settembre, ma uno tra di noi potrà vederlo in anteprima (e in buona compagnia).

Come Lascimmiapensa siamo orgogliosi di essere partner del concorso Vinci con I Mercen4ri, indetto da Vertice360 e Movieplayer.it che ti permetterà di vincere una visione esclusiva per te e per i tuoi amici: potrai invitarne fino a 99! Potrete godervi una proiezione privata, prima di tutti gli altri, nel cinema che proietterà I mercenari 4 – Expendables più vicino a te!

Ecco tutti i dettagli per partecipare al concorso, che potete trovare anche a questo link.

Come partecipare al concorso Vinci con I Mercen4ri

1 – Gira un video!

Metti alla prova la tua creatività realizzando un video in cui dimostri di poter essere un mercenario, mostra il tuo talento nel catturare l’essenza dell’azione, il divertimento nella sfida, i momenti epici della saga!

2 – Condividi il video sui tuoi canali social

Assicurati di utilizzare una piattaforma di condivisione video accessibile e pubblica.

Oltretutto ricorda che è obbligatorio utilizzare gli hashtag originali del film, che trovi nel link qui sotto.

3- Iscriviti al concorso

Compila il form a questo link con i tuoi dati personali e linka il tuo video.

Assicurati di fornire informazioni corrette, in modo da poterti contattare facilmente in caso di vittoria.

Il vincitore del concorso verrà annunciato entro l’11 settembre. Potete trovare il regolamento completo al link qui sopra.

Fateci vedere quello che sapete fare e in bocca al lupo!