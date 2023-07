News

Cinema Johnny Depp rende omaggio al piccolo fan di Jack morto Johnny Depp su Instagram ha reso omaggio a Kori, il piccolo fan di Jack Sparrow che ha purtroppo lasciato questo mondo Di Matteo Furina -

Condividi l'articolo Johnny Depp ha ormai deciso di non tornare più a interpretare Jack Sparrow al cinema. Tuttavia non ha mai nascosto come sia pronto a riprendere il suo ruolo più iconico per allietare i bambini. Ed è stato di parola. Lo scorso dicembre aveva infatti esaudito il desiderio di Kori, un bambino malato terminale di 11 anni, che voleva incontrare il Capitano della Perla Nera. Johnny non se l’è fatto ripetere due volte ed ha organizzato una dolcissima videochiamata col piccolo totalmente vestito da Jack (qui il video). Kori, nato con la sindrome del cuore sinistro ipoplasico e che era in cure palliative dopo due trapianti falliti, ha però purtroppo lasciato questo mondo da pochi giorni. Johnny Depp ha voluto rendere omaggio al suo piccolo amico attraverso una storia su Instagram.

Salpa mia amico Capitano! Ci hai onorato con la tua vita. Ci hai onorato e stupito con il coraggio e la forza che avevi di sorridere nonostante tutto. Hai mostrato a ognuno di noi come stare al passo con la vita con grazia, umorismo, una comprensione incomprensibile e una dignità senza pari. Sei un guerriero, amico… Ci rivedremo in alto mare… Tutto il mio amore e rispetto per te e la tua famiglia, sempre!!! X JD

Nella storia Depp ha anche sponsorizzato la campagna GoFundMe organizzata per accompagnare Kori nel suo ultimo viaggio.

Salve compagni di squadra, qui è Sian (o Kuro come molti mi conoscono) – si legge. Sto realizzando questo GoFundMe per conto e con il pieno permesso di Pixi, madre di Kori. Come molte persone sanno ora, il nostro meraviglioso Capitano è salpato per il suo ultimo viaggio ieri e la dura realtà del suo addio sta arrivando.

Quindi sono qui per esprimere i desideri di Pixi (e alcuni di Kori) per il suo grande saluto!Un addio grandioso come si merita il nostro Capitano non è una cosa da poco. Quindi, dopo aver parlato a lungo con Pixi, sono qui per spiegare alcuni degli auguri per l’evento. Il Capitano indosserà il suo bellissimo abbigliamento da pirata, ovviamente con il suo caratteristico tricorno. Spera di farlo trainare dalla stessa carrozza di vetro e dai cavalli neri che trasportavano sua madre.

Come luogo di riposo, Kori ha chiesto una pietra scolpita con una nave pirata e Whitby Abbey con la sua foto e Pixi vorrebbe che fosse rifinita con un pavimento di marmo con la sua mano e la sua impronta impressa al laser. Oltre a questo, devono anche tenere a mente i costi di noleggio della veglia, del cibo, del luogo… e Pixi vorrebbe che l’intero saluto fosse filmato per la sua memoria.Non abbiamo idea del costo finale, quindi l’obiettivo è stato discusso con molte persone per idee, ricercato e deciso è almeno quanto costerebbe tutto questo. Ovviamente Pixi non si aspetta niente da nessuno, ma chiunque desideri fare una donazione per dare a Kori l’addio che merita

